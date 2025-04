Wirtschaftsverbände erhöhen den Druck auf Union und SPD

Deutschland stecke in einer schweren wirtschaftlichen Krise, die hausgemacht sei, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von rund 100 Verbänden. Die bisherigen Zwischenergebnisse der Koalitionsverhandlungen seien unzureichend: Es käme darauf an, Weichen für mehr Wachstum und Beschäftigung in Deutschland zu stellen - beispielsweise durch Bürokratieabbau.

