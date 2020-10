Wirtschaftsnobelpreis geht an zwei US-Ökonomen

Nachrichtenarchiv - 12.10.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stockholm: Der Wirtschafsnobelpreis geht in diesem Jahr an die US-Ökonomen Paul Milgrom und Robert Wilson. Das hat die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm vor wenigen Minuten bekanntgegeben. Beide haben maßgeblich die Theorie von Auktionen und deren Anwendung geprägt. Der Wirtschaftsnobelpreis gilt streng genommen nicht als klassischer Nobelpreis, da er nicht auf das Testament des Stifters Alfred Nobel zurückgeht. Der Preis wird von der schwedischen Reichsbank gestiftet. Überreicht wird er aber mit den anderen Nobelpreisen am Todestag Nobels, dem 10. Dezember. Wegen der Corona-Pandemie ist statt der üblichen feierlichen Zeremonie diesmal ein kleinerer Rahmen mit virtuellen Zuschaltungen der Preisträger geplant.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2020 12:00 Uhr