Wirtschaftsnobelpreis geht an drei Forscher in den USA

Stockholm: Die Königliche Akademie der Wissenschaften hat drei in den USA lehrende Forscher mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet. Der gebürtige Kanadier David Card ist Arbeitsmarkt- und Armutsforscher. Er lehrt in Kalifornien, ebenso wie die beiden anderen Preisträger, der US-Amerikaner Joshua Angrist und der in den Niederlanden geborene Guido Imbens. Diese beiden haben Werkzeuge entwickelt, wie kausale Zusammenhänge erkannt und beschrieben werden können. So wird es zum Beispiel möglich, die Auswirkungen von Zuwanderung oder Rassentrennung auf Arbeitslöhne zu untersuchen. Der Preis für Wirtschaftswissenschaften war der letzte in der Reihe der diesjährigen Nobelpreise.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.10.2021 12:45 Uhr