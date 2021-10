Wirtschaftsnobelpreis geht an drei Forscher in den USA

Nachrichtenarchiv - 11.10.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stockholm: Der Wirtschaftsnobelpreis geht in diesem Jahr an die Ökonomen David Card, Joshua Angrist und Guido Imbens. Alle drei forschen in den USA. Die Schwedische Akademie der Wissenschaften ehrt den gebürtigen Kanadier Card für seine empirischen Beiträge zur Arbeitsökonomie aus - er erhält dafür die Hälfte des mit rund 980.000 Euro dotierten Preises. Die andere Hälfte teilen sich Angrist und Imbens. Sie hätten mit ihrer Grundlagenforschung zu Kausalzusammenhängen auch andere Wissenschaftsbereiche beeinflusst, hieß es. Bereits im vergangenen Jahr waren mit Paul Milgrom und Robert Wilson zwei US-Forscher mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet worden. Der Preis in der Kategorie Wirtschaft ist der einzige, der nicht direkt auf das Testament von Alfred Nobel zurückgeht. Er wurde 1968 von der schwedischen Nationalbank gestiftet. Mit der Auszeichnung ist die Bekanntgabe der diesjährigen Nobelpreise beendet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2021 13:00 Uhr