Wirtschaftsnobelpreis geht an drei Forscher in den USA

11.10.2021 12:15 Uhr

Stockholm: Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an die in den USA lebenden Forscher David Card, Joshua Angrist und Guido Imbens. Der Kanadier Card hat über Arbeitsökonomie geforscht, der US-Amerikaner Angrist und der Niederländer Imbens über Kausalzusammenhänge. Die Königliche Akademie der Wissenschaften gab die Preisträger vor wenigen Minuten bekannt. Mit der Auszeichnung endet die Bekanntgabe der diesjährigen Preise. Der Wirtschafts-Nobelpreis geht im Gegensatz zu den anderen Auszeichnungen nicht direkt auf das Testament des Preisstifters Alfred Nobel zurück. Er wurde 1968 von der Schwedischen Reichsbank ins Leben gerufen und wird seit 1969 verliehen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.10.2021 12:15 Uhr