Wirtschaftsnobelpreis geht an drei Forscher aus USA und Kanada

Nachrichtenarchiv - 11.10.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stockholm: Der diesjährige Wirtschaftsnobelpreis geht an die US-amerikanischen Ökonomen David Card, Joshua Angrist und Guido Imbens. Das hat die Schwedische Akademie der Wissenschaften gerade in Stockholm bekannt gegeben. Mit der Auszeichnung in der Kategorie Wirtschaft ist die Bekanntgabe der Nobelpreise in diesem Jahr beendet. In der vergangenen Woche waren bereits die Preisträger in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Frieden verkündet worden. Unter den Geehrten waren auch zwei Deutsche: der Meteorologe Klaus Hasselmann in Physik und der Chemiker Benjamin List.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2021 12:00 Uhr