Wirtschaftsministerium zeigt sich beim Heizungsgesetz Kompromissbereit

Berlin: Angesichts der anhaltenden Kritik am Heizungsgesetz hat das Bundeswirtschaftsministerium Kompromissbereitschaft signalisiert. So soll etwa eine Kombination von Öl- oder Gaskesseln mit Wärmepumpen dauerhaft zugelassen werden. Bisher war dies nur für Übergangszeiträume vorgesehen. Voraussetzung ist ein Anteil von 65 Prozent Öko-Energie. Zudem ist das Ministerium offen für längere Fristen für alte Heizungen, wenn Aussicht auf Anschluss an ein klimafreundliches Wärmenetz besteht. Noch keine Einigung gibt es innerhalb der Koalition über den Zeitplan. Während die FDP auf eine Verschiebung des Gesetzes drängt, wollen SPD und Grüne das parlamentarische Verfahren noch vor der Sommerpause abschließen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.05.2023 19:45 Uhr