Wirtschaftsministerium will Frauen an Start-up-Förderung beteiligen

Unionsparteien attackieren Ukraine-Politik der Bundesregierung

Würzburg: Die Unionsparteien haben deutliche Kritik an der Ukraine-Politik der Bundesregierung geübt. Auf einem kleinen Parteitag der CSU in Würzburg sagte der CDU-Vorsitzende Merz in einem Videobeitrag, die Ampel-Koalition unter Bundeskanzler Scholz dürfe man nicht einfach weiter so vor sich hin wursteln lassen. Nach seinen Worten gibt Scholz ein bedrückendes Bild ab und nimmt zu viel Rücksicht auf die Russland-Verbindung der SPD. Die Sozialdemokraten müssen laut Merz lernen, dass der russische Präsident Putin immer so weitermachen werde, wenn er jetzt nicht gestoppt werde. Vor Merz hatte sich auch der CSU-Vorsitzende Söder kritisch über die Bundesregierung geäußert. Er nannte die Entscheidung richtig, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Das Zustandekommen dieser Entscheidung sei aber peinlich für das Ansehen Deutschlands in der Welt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2022 14:00 Uhr