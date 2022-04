Wirtschaftsministerium besorgt über Gazprom-Lieferstopp

Nachrichtenarchiv - 27.04.2022 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundeswirtschaftsministerium sieht das Ende russischer Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien mit Sorge. Man werde die Lage genau beobachten, sagte eine Sprecherin in Berlin. Laut der Bundesnetzagentur ist aber die Versorgungssicherheit gewährleistet. Die Gasflüsse seien alles in allem auf einem stabilen Niveau. - Seit dem Morgen liefert der russische Konzern "Gazprom" kein Gas mehr nach Polen und Bulgarien, weil die beiden Länder nicht in Rubel bezahlt haben. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nannte das Vorgehen einen Erpressungsversuch. Ihren Worten zufolge ist die EU auf dieses Szenario aber vorbereitet. Der russische Parlamentspräsident Wolodin sagte dazu, der Gaslieferstopp sei richtig und Moskau sollte dasselbe mit anderen Ländern tun. Polen und Bulgarien erklärten beide, dass es auch ohne russisches Gas keinen Engpass geben werde.

