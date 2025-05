Wirtschaftsministerin plädiert für weitere Gaskraftwerke

Bundeswirtschaftsministerin Reiche fordert neue Gaskraftwerke in Deutschland. Auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee sagte die CDU-Politikerin wörtlich: "Wir brauchen flexible Gaskraftwerke, die dann Strom liefern, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint." Das, so Reiche, wäre ein wichtiger Schritt, um die Versorgungssicherheit im Land hochzuhalten. Die Ministerin denkt an 20 Gigawatt Leistung, das wären umgerechnet 15 bis 20 neue Kraftwerke. Eine Rückkehr zur Atomkraft, wie es die Union im Wahlkampf gefordert hatte, schließt sie aus.

