Wirtschaftsministerin hält Einigung im Zollstreit für möglich

Berlin: Bundeswirtschaftsministerin Reiche glaubt an eine Einigung im Zollstreit mit den USA - und zwar vor Ablauf der Frist am 9 Juli. In den Tagesthemen im Ersten sagte die CDU-Ministerin, sie sei zuversichtlich, dass ein Vertrag zwischen der EU und den USA zustandekommt, der keine tausend Seiten umfasst. Es sei wichtig, zu einem schlanken Rahmenabkommen zu finden. Reiche ist derzeit in Washington. Sie sagt, die bisherigen Gespräche seien gut verlaufen. Man sei sich einig, dass die dauerhafte Unsicherheit das Wirtschaftswachstum behindere.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2025 07:30 Uhr