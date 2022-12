Wirtschaftsminister Habeck zu Gesprächen in Namibia

Nachrichtenarchiv - 04.12.2022 22:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Windhuk: Bundeswirtschaftsminister Habeck wird zum Beginn einer fünftägigen Afrika-Reise am Abend in Namibia erwartet. Dort will er die Zusammenarbeit bei der Gewinnung von sogenanntem grünen Wasserstoff ausbauen. Namibia habe gemessen an europäischen Standorten sehr viele Vorteile wie den Sonnenreichtum und die Windstärken am Atlantik, sagte Habeck vor seinem Abflug in Berlin. Wasserstoff gilt als klimafreundlich, wenn er mit Strom aus erneuerbaren Energien wie Wind- oder Sonnenkraft hergestellt wird. Grundsätzlich kann er als Basis für Kraft- und Brennstoffe dienen, um Kohle, Öl und Erdgas abzulösen. Am Abend reist Habeck weiter nach Südafrika. Dort soll es auf einer deutsch-afrikanischen Konferenz vor allem darum gehen, die Wirtschaftsbeziehungen auszubauen.

