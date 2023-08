Wirtschaftsminister Habeck verteidigt Industriestrompreis

Berlin: Vor der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg hat Wirtschaftsminister Habeck seine Pläne für einen Industriestrompreis verteidigt. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte Habeck, es gehe darum, dass der Standort Deutschland für energieintensive Unternehmen attraktiv bleibt. Auch Mitarbeiter würden indirekt von den Subventionen profitieren. Die schwierige Wirtschaftslage steht im Mittelpunkt des zweitägigen Treffens in Meseberg. Morgen will das Kabinett unter anderem das Wachstumschancen-Gesetz von Finanzminister Lindner verabschieden. Es sieht Steuerentlastungen für Unternehmen von jährlich rund 6,5 Milliarden Euro vor. Das Institut der deutschen Wirtschaft rechnet in diesem Jahr mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um bis zu 0,5 Prozent. Wie aus dem aktuellen Konjunkturbericht hervorgeht, leidet die deutsche Wirtschaft wegen ihrer hohen Exportquote überdurchschnittlich unter geoökonomischen Schocks wie dem Ukrainekrieg und dem angespannten Verhältnis zu China.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2023 08:00 Uhr