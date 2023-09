Wirtschaftsminister Habeck ruft Autohersteller zu Investitionen auf

München: Bundeswirtschaftsminister Habeck sieht die Autohersteller in der Verantwortung, damit Deutschland wettbewerbsfähig bleibt. Um im globalen Vergleich vorne mitzuspielen, gehe es darum, dass hier die innovativsten, qualitativ besten und klimafreundlichsten Fahrzeuge gebaut werden, sagte Habeck den Funke-Medien. Das erfordere hohe Investitionen in Zukunftstechologien. Bundeskanzler Scholz wird am Nachmittag offiziell die Auto- und Verkehrsmesse IAA Mobility in München eröffnen. Die Autobranche erhofft sich von ihm eine klare Positionierung beim Industriestrompreis, der sie im weltweiten Wettbewerb entlasten würde. Auch eine Verlängerung der Kaufprämien für E-Autos würde aus Sicht der Branche helfen, die von der Regierung angepeilten Ziele für mehr Elektromobilität zu erreichen. Klimaaktivisten bezeichnen die Messe als "Greenwashing" und kündigten weitere Proteste an. Bereits gestern kam es in München zu Straßenblockaden.

