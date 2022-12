Wirtschaftsminister Habeck reist nach Namibia und Südafrika

Nachrichtenarchiv - 04.12.2022 13:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck ist zu einer mehrtägigen Afrikareise aufgebrochen. Dabei besucht er zunächst Namibia und anschließend Südafrika. Mit Namibia will die Bundesregierung verstärkt bei der Gewinnung von sogenanntem "grünen" Wasserstoff zusammenarbeiten. Diese Energieform ist ein wichtiges Element auf dem Weg hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft in Deutschland. Vor dem Abflug betonte Habeck, Namibia habe sehr große Standortvorteile für die Energiegewinnung durch Sonne und Wind. In Südafrika geht es dann darum, die Wirtschaftsbeziehungen auszubauen - hier wird der Minister unter anderem einen deutsch-afrikanischen Wirtschaftsgipfel eröffnen.

