Wirtschaftsminister Habeck reist in den Nahen Osten

Nachrichtenarchiv - 06.06.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wirtschaftsminister Habeck reist heute in den Nahen Osten, um dort Chancen für eine stärkere Zusammenarbeit in den Bereichen Energie und Klimaschutz auszuloten. Bei seinem viertägigen Besuch wird er in Israel, den palästinensischen Gebieten und Jordanien Gespräche dazu führen. Die Region stehe vor großen Herausforderungen, sagte Habeck vor seiner Abreise. Politische Spannungen, soziale Unterschiede, die Folgen des Syrienkriegs und die Klimakrise gehörten dazu, so der Grünen-Politiker. Es handele sich um verschiedene Krisen, die miteinander verwoben seien. Habeck will insbesondere beim Ausbau erneuerbarer Energien und der Wasserstoff-Produktion mit der Region kooperieren. Zunächst wird der Minister in Israel erwartet, wo er auch die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besuchen wird.

