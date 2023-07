Wirtschaftsminister Habeck kritisiert Flughafen-Proteste

Meldungsarchiv - 13.07.2023 13:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck hat die Protestaktionen der Gruppe "Letzte Generation" an den Flughäfen Hamburg und Düsseldorf kritisiert. Aktivisten, die lauter Menschen die Reise in den Urlaub verbauen, schadeten dem Anliegen Klimaschutz massiv, so der Grünen-Politiker. Es gehe darum, die gesellschaftliche Akzeptanz mit im Blick zu haben. Mitglieder der Letzten Generation waren am Morgen sowohl in Hamburg als auch in Düsseldorf auf das Flughafengelände gelangt und hatten sich am Boden festgeklebt. Nach eigenen Angaben wollten die Aktivisten so gegen die nach ihren Worten "Planlosigkeit der Bundesregierung in der Klimakrise" protestieren. Etliche Flüge wurden gestrichen. In Hamburg traf die Protestaktion viele Urlauber, die zu Beginn der dortigen Sommerferien mit dem Flugzeug verreisen wollten. Inzwischen hat sich der Betrieb wieder normalisiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.07.2023 13:45 Uhr