Wirtschaftsminister Habeck hält Regierungserklärung

Berlin: Auch in der Regierungserklärung von Wirtschaftsminister Habeck dürfte es heute um das Wachstumschancengesetz gehen. Nachdem er gestern die Ergebnisse des Jahreswirtschaftsberichts vorgestellt hat, will Habeck nun im Bundestag erklären, wie er die deutsche Wirtschaft wieder auf Kurs bringen möchte. Die Regierung erwartet für dieses Jahr nur noch ein Wachstum von 0,2 Prozent. In der Herbstprognose rechnete sie noch mit einem Plus von 1,3 Prozent. Habeck hatte gestern deshalb von der Notwendigkeit eines "Reformboosters" für Deutschland gesprochen. Nach Habecks Erklärung wird im Plenum über die deutlich gekürzten Wachstumsprognosen und mögliche Antworten diskutiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2024 07:00 Uhr