Wirtschaftsminister Aiwanger will Perspektive für den Einzelhandel

Nachrichtenarchiv - 08.02.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Angesichts sinkender Infektionszahlen ist eine bundesweite Diskussion über einen Stufenplan aus dem Lockdown entbrannt. Von den Verhandlungen zwischen Bund und Ländern am Mittwoch erhofft sich Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger Öffnungsmöglichkeiten für den Einzelhandel. Dort, wo wenige Menschen mit Hygienekonzepten aufeinanderträfen, wie etwa in Schuhgeschäften oder bei Friseuren, seien komplette Verbote nicht mehr gerechtfertigt. Dort passiere nicht viel, was die Infektionen in die Höhe triebe, sagte Aiwanger im BR. Ministerpräsident Söder hingegen sprach sich im Ersten für eine Beibehaltung der derzeitigen Regelungen aus. Seiner Meinung nach könnten nur kleinere Signale gesetzt werden, etwa für Friseure.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2021 08:00 Uhr