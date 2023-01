Wirtschaftsminister Aiwanger nimmt Bayerns größte Batteriespeicher in Betrieb

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Örtlich Regen oder Schnee, 1 bis 6 Grad.

Das Wetter in Bayern: Meist stark bewölkt und örtlich etwas Schnee, in tiefen Lagen auch Regen. Recht windig. Höchstwerte zwischen 1 und 6 Grad. In der Nacht bewölkt und vereinzelt etwas Regen oder Schnee bei plus 2 bis minus 5 Grad. Morgen an den Alpen Sonne und Wolken, sonst bewölkt. Am Mittwoch und Donnerstag wenig Änderung, an den Alpen am Donnerstag mitunter ergiebiger Schneefall. Weiterhin sehr windig bei 1 bis 7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2023 15:00 Uhr