Wirtschaftsminister Aiwanger nimmt Bayerns größte Battereispeicher in Betrieb

Nachrichtenarchiv - 30.01.2023 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Wirtschaftsminister Aiwanger hat heute die beiden größten Batteriespeicher Bayerns in Betrieb genommen. Zusammen bilden die Speicherstandorte in Diespeck und Iphofen die sogenannte Verbund-Batteriespeicherkette Nordbayern mit 42 Megawatt Gesamtleistung und einem Speichervolumen von 48 Megawattstunden. Bei der feierlichen Eröffnung sagte Aiwanger, grüner Strom aus Photovoltaik und Wind müssten noch schneller und besser ins Netz kommen als bisher. Durch den Ausbau von Wind- und Sonnenkraft kommt es zu großen Schwankungen im Stromnetz. Die neuen Batteriespeicher sollen künftig einspringen, wenn das Verteilnetz in Bayern stark belastet ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2023 16:00 Uhr