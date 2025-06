Wirtschaftsminister Aiwanger besucht Brose Werk in Würzburg

Würzburg: Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger besucht am Vormittag den Automobil-Zulieferer Brose in Würzburg. Dabei will er das Werk besichtigen und mit der Geschäftsführung sprechen. Das Unternehmen hatte angekündigt zu prüfen, ob der Standort in Würzburg mit rund 1.400 Beschäftigten geschlossen wird. Brose hatte letztes Jahr erhebliche Verlust gemacht. Im Mai hat der Verwaltungsrat allerdings zugestimmt, den Standort weiterzuführen, sofern es mit Arbeitnehmern und öffentlicher Hand eine Einigung gibt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2025 09:00 Uhr