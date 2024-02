Wirtschaftsinstitute fordern mutigeres Handeln gegen Konjunkturschwäche

Düsseldorf: Führende Wirtschaftsexperten haben die Bundesregierung angesichts der lahmenden Konjunktur zu entschiedenerem Handeln aufgerufen. Der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft, Hüther, sagte Rheinischen Post, Bund und Länder müssten die deutsche Wirtschaft durch das geplante Wachstumschancengesetz deutlich stärker entlasten als bislang absehbar. Als Beispiele nannte er Sofortabschreibungen für alle beweglichen Wirtschaftsgüter und eine technologieneutrale Investitionsprämie. Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, rief die Bundesregierung zur Aussetzung der Schuldenbremse auf. Die unzureichende Finanzpolitik und Obsession mit der Schuldenbremse seien neben den hohen Zinsen eine starke Bremse für die deutsche Wirtschaft auch in diesem Jahr, so Fratzscher in der Rheinischen Post. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten müsse der deutsche Staat Bürger und Unternehmen stärker entlasten und selbst deutlich mehr investieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.02.2024 04:00 Uhr