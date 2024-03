Wirtschaftsinstite legen Frühjahrsprognose vor

Berlin: Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute stellen am Vormittag ihre neue Konjunkturprognose vor, die sie im Auftrag des Wirtschaftsministeriums erstellt haben. Nach Medienberichten korrigieren sie ihre Wachstumserwartungen deutlich nach unten und erwarten in diesem Jahr, ähnlich wie die Bundesregierung, nur noch ein Plus von 0,1 Prozent beim Bruttoinlandsprodukt. Im Lauf des Jahres könnte sich aber eine Trendwende zeigen: Die sinkende Inflation dürfte zusammen mit steigenden Löhnen die Konsumlaune ankurbeln, so die Forscher. Die Erwartung sinkender Zinsen wiederum könnte für Entlastung in der Baubranche sorgen und auch für etwas mehr Investitionen in der Industrie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2024 09:00 Uhr