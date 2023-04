Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen mit leichtem Wachstum für 2023

Meldungsarchiv - 05.04.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen nicht mehr mit einem schrumpfenden Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr. Stattdessen gehen sie von einem leichten Wachstum von 0,3 Prozent aus - sie korrigieren damit ihre Prognose vom Herbst nach oben. Damals erwarteten sie noch, dass die Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent zurückgeht. Als Grund für die Entspannung werden die gesunkenen Energiepreise genannt, was viele Betriebe und Haushalte entlastet. Bei der Inflation bleibt das Bild aber gespalten: Die staatlichen Entlastungsmaßnahmen und die absehbar höheren Lohnsteigerungen stärken die Nachfrage. Zugleich aber halten sie den Preisauftrieb hoch, wie die Ökonomen schreiben. So dürfte die Inflation in diesem Jahr nur auf sechs Prozent zurückgehen. Die Gemeinschaftsdiagnose der Wirtschaftsforschungsinstitute ist die Grundlage für die offizielle Wachstumsprognose der Bundesregierung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2023 10:00 Uhr