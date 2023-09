Wirtschaftsforschungs-Institute senken offenbar Konjunkturprognosen deutlich

Berlin: Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters haben führende Forschungsinstitute ihre Konjunkturprognosen für die deutsche Wirtschaft stark gesenkt. Demnach dürfte das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,6 Prozent schrumpfen. Im Frühjahr waren die Forscher noch von einem Plus um 0,3 Prozent ausgegangen. Auch für das kommende Jahr haben die Institute ihre Vorhersage demnach nach unten korrigiert - von 1,5 Prozent Wachstum auf nur noch 1,3 Prozent. Mit einer merklichen Entspannung bei der Inflation wird den Informationen zufolge erst in einigen Monaten gerechnet. Die sogenannte Gemeinschaftsdiagnose soll offiziell am Donnerstag in Berlin vorgestellt werden. Beteiligt sind unter anderem das Münchner Ifo-Institut, das Institut für Weltwirtschaft in Kiel und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2023 19:00 Uhr