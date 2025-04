Wirtschaftsforscher senken Wachstumsprognose deutlich

Wachstumsprognose für 2025 wird erneut korrigiert: Die führenden Wirtschaftsinstitute des Landes gehen in ihrem am Mittag vorgestellten Frühjahrsgutachten nur noch von einem Plus 0,1 Prozent aus. Zuletzt hatten sie noch einen Anstieg von 0,8 Prozent prognostiziert. Als Grund nannten sie weiter andauernde strukturelle Probleme wie den Fachkräftemangel aber auch neue globale Unsicherheiten etwa durch die US-Zollpolitik.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.04.2025 12:15 Uhr