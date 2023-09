Wirtschaftsforscher senken Konjunkturprognosen offenbar deutlich

Berlin: Die führenden Forschungsinstitute haben offenbar ihre Konjunkturprognosen für die deutsche Wirtschaft gesenkt. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich auf Insider. Demnach wird das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,6 Prozent zurückgehen. Im Frühjahr war noch ein leichtes Wachstum erwartet worden, sodass die Prognose nun um insgesamt fast einen Prozentpunkt gesunken ist. Danach geht es laut Vorhersage auch nur gebremst wieder aufwärts: Für 2024 wird nur noch ein Plus von 1,3 Prozent vorhergesagt, nicht mehr von 1,5 Prozent. Bei der Inflation rechnen die Institute erst im kommenden Jahr mit einer merklichen Entspannung. Der private Konsum soll die Konjunktur künftig wieder mit anschieben, weil die Kaufkraft der Verbraucher durch spürbare Lohnerhöhungen wieder zunehme. Die Gemeinschaftsdiagnose der Institute wird übermorgen offiziell in Berlin vorgestellt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2023 22:00 Uhr