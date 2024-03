Wirtschaftsforscher rechnen 2024 nur mit minimalen Wachstum

Berlin: Für das laufende Jahr rechnen deutsche Wirtschaftsforscher nur noch mit einem minimalen Wachstum. Mehrere Medien berichten, dass in der heutigen Prognose lediglich ein Plus der Wirtschaftsleistung von 0,1 Prozent vorhergesagt wird. In ihrem Herbstgutachten waren die fünf führenden Forschungsinstitute noch von einem Wachstum von 1,4 Prozent für dieses Jahr ausgegangen. 2023 war die Wirtschaft um 0,3 Prozent sogar leicht geschrumpft. Offiziell vorgestellt werden die Prognose-Zahlen um 10 Uhr.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.03.2024 09:45 Uhr