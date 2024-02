Wirtschaftsforscher fordern mehr Schub für die Unternehmen

Berlin: Zwei namhafte Wirtschaftsforscher haben die Bundesregierung aufgerufen, die Unternehmen in Deutschland deutlich stärker zu entlasten und Investitionen einzuleiten. So warnt der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Hüther, davor, das Budget für das geplante Wachstumschancengesetz zu halbieren. Das Geld sei dringend nötig, etwa für eine - so wörtlich - technologieneutrale Investitionsprämie. Die Probleme seien überwiegend hausgemacht, so Hüther. Die Politik verunsichere die Unternehmen und sorge für eine schlechte Stimmung. Auch der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, ruft zu mehr Optimismus auf. Die unsägliche Schwarzmalerei von manchen Wirtschaftsbossen und Politikern sei die größte einheimische Bremse für die Konjunktur. Er fordert mehr Investitionen des Staates, um wieder Schwung in die Wirtschaft zu bringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2024 07:00 Uhr