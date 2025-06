Wirtschaftsforscher äußern sich wieder optimistischer zur Konjunktur

Die Wirtschaftsforscher hatten ihre Konjunkturprognosen für Deutschland in den vergangenen Monaten mehrmals korrigiert, immer nach unten: Nun zeigen sich aber gleich drei Institute deutlich optimistischer als zuletzt. Statt Rezession oder Stagnation soll es nun in diesem Jahr um 0,3 Prozent nach oben gehen, heißt es vom Münchner Ifo-Institut und vom Essener RWI. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft spricht von "Licht am Ende des Tunnels".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2025 14:00 Uhr