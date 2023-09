Wirtschaftsexperten fordern dauerhafte Reduzierung der hohen Energiepreise

Berlin: Führende Wirtschaftsexperten haben die Bundesregierung aufgefordert, die hohen Energiepreise dauerhaft zu senken. Die Wirtschaftsweise Grimm spricht sich in der "Welt am Sonntag" neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien für den Import von großen Mengen an Wasserstoff aus. Der Präsident des Ifo-Instituts, Fuest, fordert in dem Artikel, Deutschland solle sich breiter aufstellen. Dazu gehört für ihn unter anderem auch der Wiedereinstieg in die Kernkraft. Entsprechenden Forderungen, unter anderem von der AfD, hat Bundeskanzler Scholz jedoch eine Absage erteilt. Im Deutschlandfunk sagte er, der Abbau der noch bestehenden Atommeiler habe begonnen. Falls man neue Kernkraftwerke bauen wollte, bräuchte man 15 Jahre und müsse pro Stück 15 bis 20 Milliarden Euro ausgeben.

