Wirtschafts- und Energieminister sprechen über Folgen des Haushaltsurteis

Berlin: Die Wirtschafts- und Energieminister der Länder sind am Morgen zusammengekommen, um mit Bundesminister Habeck über die Auswirkungen des Karlsruher Haushaltsurteils zu beraten. Der Generalsekretär der FDP, Djir-Sarai, sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, das Urteil sei ein Grund, die Schuldenbremse erst recht zu stärken. Eine solide Finanzpolitik sei in dieser Situation eines der wichtigen Instrumente der Politik insgesamt. Er verwies auf die hohe Inflation, Probleme in der Wirtschaft sowie hohen Energiepreise. Unternehmen fürchten hingegen, dass bereits zugesagte Förderungen nun zurückgenommen werden und damit wirtschaftlicher Schaden entsteht. In diesen Minuten sollen erste Ergebnisse des Ministertreffens bekannt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2023 10:00 Uhr