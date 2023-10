Wirtschafts-Nobelpreis geht an US-Ökonomin Claudia Goldin

Stockholm: Für ihre Forschungen zur Rolle von Frauen auf dem Arbeitsmarkt wird die US-Ökonomin Claudia Goldin mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet. Das hat das Komitee in Stockholm bekanntgegeben. In jahrelanger Arbeit habe die 77-Jährige die Teilhabe von Frauen dokumentiert und die Ursachen für ungleiche Bezahlung zwischen den Geschlechtern aufgedeckt. Goldin ist die dritte Frau, die mit dem Preis geehrt wird und die erste, die ihn allein erhält. Die Verkündung in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften ist der Abschluss der alljährlichen Nobelpreis-Bekanntgaben. Der Preis geht nicht auf Alfred Nobel zurück, sondern wird von der schwedischen Reichsbank gestiftet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2023 16:00 Uhr