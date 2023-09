Wirtschaftliche Entwicklung wirkt sich auf den Arbeitsmarkt aus

Nürnberg: Die Konjunkturflaute in Deutschland wirkt sich inzwischen auch auf den Arbeitsmarkt aus. Im September ist die übliche Herbstbelebung schwächer ausgefallen als sonst. Die Bundesagentur für Arbeit meldete nur 69.000 Arbeitslose weniger als im August. Die Gesamtzahl liegt bei gut 2,6 Millionen und die Quote bei 5,7 Prozent. BA-Vorstandsmitglied Terzenbach sagte, die Arbeitskräftenachfrage sei rückläufig. Im September wurden den Arbeitsagenturen demnach gut 100.000 offene Stellen weniger gemeldet als im Vorjahresmonat. Außerdem melden deutlich mehr Unternehmen Kurzarbeit an. In Bayern liegt die Quote mit 3,4 Prozent weiterhin deutlich unter dem Bundesschnitt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.09.2023 14:45 Uhr