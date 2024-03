Wirtschaft zeigt sich enttäuscht nach Spitzengespräch mit Scholz

München: Wirtschaftsvertreter haben sich nach einem Spitzengespräch mit Bundeskanzler Scholz am Rande der Handwerksmesse enttäuscht gezeigt. Vom Bundesverband der Deutschen Industrie hieß es, man habe vom Kanzler wenig Neues erfahren. Präsident Russwurm sagte wörtlich: "Das kannten wir alles schon." Man brauche von der Regierung eine klare Wachstums-Agenda, die über eine Wahlperiode hinaus trage, forderte Russwurm. Auch das Handwerk äußerte sich unzufrieden und sprach von schlechter Stimmung in den Betrieben. Scholz verwies auf das sogenannte Wachstumschancengesetz, das den Unternehmen Steuererleichterungen bringen werde. Dies hängt wegen der Blockade der Union allerdings im Bundesrat fest. Zudem gehe die Regierung den Fachkräftemangel mit dem neuen Einwanderungsgesetz an, so Scholz weiter.

