Wirtschaft und Sozialverbände fordern mehr Staatshilfe wegen Gasumlage

Berlin: Als Reaktion auf die Gas-Umlage fordern Wirtschaft, Sozialverbände und Gewerkschaften mehr staatliche Hilfe. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag warnt andernfalls vor einer "Kaskade an Betriebsschließungen und Produktionsstopps". Der Bundesverband der Deutschen Industrie schlägt vor, die Umlage über mehrere Jahre zu strecken. Von der Energie- und Wasserwirtschaft kam der Vorstoß, die Mehrwertsteuer auf den Gas- und Strompreis vorübergehend zu senken. Sozialverbände sehen in der Gasumlage die Gefahr einer neuen Armutsspirale. Der Paritätische Gesamtverband fordert deshalb die sofortige Anhebung des Hartz-4 Regelsatzes und eine Ausweitung des Wohngeldes. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi setzt sich für einen Gaspreisdeckel für den normalen Verbrauch ein. Bundeskanzler Scholz meldete sich per Twitter zu Wort und versprach ein weiteres Entlastungspaket.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2022 16:00 Uhr