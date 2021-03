Wirtschaft und Opposition kritisieren gestoppte Corona-Hilfen

Apple will Standort in München stark ausbauen

München: Der US-amerikanische Hard- und Softwareentwickler Apple will seinen Standort in Bayern stark ausbauen. Wie das Unternehmen bekannt gab, soll in München das Europäische Zentrum für Chip-Design entstehen. Hunderte neue Mitarbeiter werden nach Angaben von Apple-Chef Cook dafür eingestellt. Insgesamt will der US-Konzern in den kommenden drei Jahren über eine Milliarde Euro in Bayern investieren. Damit soll unter anderem die Forschung an neuen 5G-Technologien vorangebracht werden. Bereits heute ist München Apples größtes Entwicklungszentrum in Europa mit fast 1.500 Ingenieuren und Ingenieurinnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2021 13:00 Uhr