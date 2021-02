Wirtschaft und Kommunen fordern baldige Lockerungen

Wetter: Wolken und gebietsweise Schnee, Höchstwerte -12 bis +1 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute stark bewölkt, freundliche Abschnitte am ehesten in der Rhön. Im nördlichen Franken weitgehend trocken, im Süden zeitweise Schnee. Höchstwerte minus 12 bis plus 1 Grad. In der Nacht Schnee nur noch an den Alpen, im Norden zunehmend klar; Tiefstwerte um -10 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen Sonne und Wolken, örtlich auch noch Schnee. Am Freitag und Samstag teils Frühnebel, danach oft Sonne. Trotzdem sehr kalt, Höchstwerte zwischen minus 8 und minus 3 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.02.2021 11:45 Uhr