Wirtschaft und Ärzte kritisieren Corona-Wirrwarr

Nachrichtenarchiv - 10.10.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wirtschaftsverbände üben scharfe Kritik am uneinheitlichen Vorgehen der Bundesländer im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Die vereinzelten Beherbungsverbote für Gäste aus innerdeutschen Hotspots seien für die Branche zum Teil existenzgefährdend. Dabei hätten die Betriebe in der Tourismuswirtschaft sichere Hygienekonzepte ausgearbeitet, betonte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, Schweitzer. Gäste und Hoteliers wüssten nicht, was gelte, beklagte auch die Hauptgeschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbands, Hartges. Es sei dringend mehr Einheitlichkeit nötig, forderte sie in der Passauer Neuen Presse. Unverständnis kommt auch aus der Ärzteschaft. Der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung, Gassen, warf den Ländern überzogene Corona-Maßnahmen vor. Masseninfektionen entstünden nicht durch innerdeutsches Reisen, sondern durch unkontrolliertes Feiern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2020 10:00 Uhr