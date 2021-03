Wirtschaft übt scharfe Kritik an Corona-Beschlüssen

Bayern beschließt strengen Lockdown über Ostern

München: Bayern wird sich über Ostern in einem strengen Lockdown befinden. Wie Ministerpräsident Söder nach einer Kabinettssitzung bekannt gab, gelten vom 1. bis 5. April noch weitreichendere Beschränkungen als sonst. Gründonnerstag und Karsamstag sollen einmalig wie Feiertage behandelt werden. An Karsamstag dürfen nur Supermärkte und der Lebensmitteleinzelhandel öffnen. An die Kirchen appellierte Söder, Ostergottesdienste möglichst nur virtuell anzubieten. Ein Verbot von Präsenzgottesdiensten wird nicht verhängt. Der bisherige Lockdown wird bis zum 18. April verlängert. Söder kündigte darüber hinaus den Aufbau von 115 Schnelltest-Zentren an. Nach den Osterferien sollen außerdem die Corona-Regeln für den Einzelhandel gelockert werden. In Städten und Landkreisen mit einer Inzidenz von unter 100 sollen Läden und Geschäfte mit einem Hygienekonzept öffnen dürfen. Bei einer Inzidenz zwischen 100 und 200 soll das "Click and Meet"-Konzept greifen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2021 14:00 Uhr