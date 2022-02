Wirtschaft ist erleichtert über Corona-Lockerungen

Söder sieht allgemeine Impfpflicht als einzige Notfallstrategie für Zukunft

München: Für Bayerns Ministerpräsident Söder ist die allgemeine Corona-Impfpflicht die einzige wirkliche Notfallstrategie für die Zukunft. Das hat er am Abend im Bayerischen Rundfunk gesagt. Zu den Lockerungen der Maßnahmen erklärte Söder, es sei wichtig, dass Schritt für Schritt gegangen werde. Es gebe zwar noch sehr hohe Inzidenzen, aber die Situation in den Krankenhäusern sei stabil, so Söder. Der CSU-Chef machte sich dafür stark, die Quarantäne- und Reiseregeln zu überarbeiten. Aus seiner Sicht ist es sinnlos, wenn in einem Land mit einer Inzidenz von 1.000 - wie etwa in Deutschland - Quarantäneregeln gelten für Menschen, die Urlaub in einem Land mit einer Inzidenz von 100 gemacht haben. Betroffen seien hier vor allem Familien und Kinder, die sich noch nicht impfen lassen könnten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2022 22:00 Uhr