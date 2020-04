Wirtschaft in Eurozone bricht ein

Nachrichtenarchiv - 30.04.2020 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Luxemburg: Die Corona-Pandemie hat der Wirtschaft in Europa den größten Einbruch seit Jahrzehnten beschert. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Schätzung mitteilte, sank die Wirtschaftsleistung in den 19 Staaten der Eurozone im ersten Quartal um 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In der gesamten EU aus 27 Staaten liegt das Minus von Januar bis März bei 3,5 Prozent. In beiden Fällen seien dies die stärksten Rückgänge seit Beginn der Erfassung im Jahr 1995. Den Statistikern zufolge sind durch die Einschränkungen ab März Teile der europäischen Wirtschaft zum Erliegen gekommen: Fabriken schickten ihre Mitarbeiter nach Hause, Geschäfte mussten schließen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.04.2020 12:15 Uhr