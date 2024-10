Wirtschaft fordert nach gesenkter Konjunkturprognose Kurswechsel

Berlin: Angesichts des vermutlich zweiten Rezessionsjahres in Folge fordert die deutsche Wirtschaft einen Kurswechsel. Der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Wansleben, sagte, die Bundesregierung müsse kraftvoll gegensteuern. Die geplante Wachstumsinitiative könne nur der Auftakt sein. Nötig seien weitere Reformen sowie niedrigere Energiepreise. Ähnlich äußerte sich der Verband der Familienunternehmer: Die Unternehmenssteuern müssten gesenkt, die Energiepolitik neu aufgestellt und die Sozialversicherungen reformiert werden, so Verbandspräsidentin Ostermann. Laut der aktuellen Herbstprognose der Regierung schrumpft die Wirtschaft in Deutschland heuer um 0,2 Prozent. Als Gründe nannte Wirtschaftsminister Habeck unter anderem fehlende Investitionen in den vergangenen Jahren, den demografischen Wandel sowie den Protektionismus in China und den USA.

