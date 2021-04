Wirtschaft fordert bei Gipfel mit Altmaier mehr Unterstützung vom Staat

Nachrichtenarchiv - 09.04.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Corona-Krise verlangen Wirtschaftsverbände mehr Unterstützung vom Staat. Das wurde beim Treffen mit Wirtschaftsminister Altmaier deutlich. So forderten etwa der Handel und die Reisebranche, bei den finanziellen Nothilfen die Obergrenzen abzuschaffen. Geht es nach der Wirtschaft, soll auch die Kurzarbeiter-Regelung länger gelten. Umstritten ist auch, in wie weit Unternehmen ihren Beschäftigten Corona-Tests anbieten müssen. Die Wirtschaft lehnt eine solche Pflicht ab. Die Regierung will in den nächsten Tagen klären, ob sie trotzdem kommt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.04.2021 02:00 Uhr