Wirtschaft erwartet massive Schäden durch Lokführerstreik

Berlin: Bei der Deutschen Bahn soll heute Abend der bislang längste Streik beginnen. Die Lokführer-Gewerkschaft GDL hat ihre Mitglieder dazu aufgerufen, ab 18 Uhr den Güterverkehr lahmzulegen, im Personenverkehr soll ab morgen früh 2 Uhr gestreikt werden. Beendet werden soll der Streik erst Montag Abend um 18 Uhr. Experten des Instituts der Deutschen Wirtschaft schätzen die Gesamtschäden auf 100 Millionen Euro pro Streiktag. Die Bahn rief die Gewerkschaft erneut dazu auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. - Das Bayerische Kultusministerium weist unterdessen darauf hin, dass an den Schulen in Bayern trotz des Warnstreiks regulärer Untrricht stattfindet. Ausnahmsweise könnten aber Schülerinnen und Schüler, die wegen ausfallender Busse und Bahnen nicht zur Schule kommen können und keine andere Möglichkeit haben, dem Präsenzunterricht fernbleiben. Die Schule müsse dann umgehend informiert werden, ähnlich wie bei einer Krankmeldung, hieß es.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2024 12:00 Uhr