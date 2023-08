Wirtschaft begrüßt Kabinettsbeschluss niedrigeren Steuern

Berlin: Wirtschaftsverbände haben den Beschluss der Ampel-Regierung begrüßt, die Steuern zu senken. Der Industrieverband nannte die Entlastungen in Höhe von rund sieben Milliarden Euro jährlich einen richtigen Schritt, der aber bei Weitem nicht ausreiche. Arbeitgeberpräsident Dulger mahnte weitere Maßnahmen an, um den Wirtschaftsstandort Deutschland - so wörtlich - "wiederzubeleben". Der Deutsche Städtetag wiederum beklagte, dass durch die Steuerentlastungen die Einnahmen der Kommunen schwinden. Dies befürchten auch mehrere Bundesländer. Da neben dem Bundestag auch die Länderkammer zustimmen muss, ist dieses Vorhaben noch nicht in trockenen Tüchern. Auf Schloss Meseberg nördlich von Berlin beschloss die Ampel-Regierung außerdem mehrere Maßnahmen zum Bürokratie-Abbau. So müssen Firmen für das Finanzamt Buchungsbelege nur noch acht statt - wie bisher - zehn Jahre aufbewahren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.08.2023 20:45 Uhr