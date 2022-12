Wirecard wurde laut Staatsanwalt von krimineller Bande geführt

Nachrichtenarchiv - 08.12.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der zusammengebrochene Finanzkonzern Wirecard wurde nach Ansicht der Münchner Staatsanwaltschaft von einer Verbrechergruppe gesteuert. Bei der Verlesung der Anklage zum Prozessauftakt vor dem Landgericht München sagte Staatsanwalt Bühring, Wirecard-Vorstandschef Braun habe sich mit anderen Spitzenmanagern zu einer - so wörtlich - Bande zusammengeschlossen, um die Existenz eines erfolgreichen Unternehmens vorzutäuschen. Auf der Anklagebank sitzen neben Braun die früheren Wirecard-Manager von Erffa und Bellenhaus. Die Bande hat laut Bühring das Ziel gehabt, mit erfundenen Einnahmen von externen Geschäftspartnern die Bilanz und den Umsatz von Wirecard aufzublähen. Der Dax-Konzern war im Sommer 2020 zusammengebrochen und hatte Insolvenz angemeldet. Gläubiger blieben auf Schäden in Höhe von mehr als drei Milliarden Euro sitzen. Auch viele Kleinanleger verloren zum Teil hohe Summen, die sie in Aktien von Wirecard investiert hatten.

