Wirecard verschiebt Jahresbilanz erneut

Nachrichtenarchiv - 18.06.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Aschheim bei München: Der Finanzdienstleister Wirecard hat seinen Jahresabschluss wieder verschoben und damit einen Kurssturz ausgelöst. Die Aktie des Unternehmens mit über 5000 Mitarbeitern brach ein und wurde zeitweise vom Handel ausgesetzt. Als Grund für die Verzögerung erklärte ein Wirecard-Sprecher, dass es für die Existenz von Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von knapp zwei Milliarden Euro keine Nachweise gebe. Diese Summe entspricht in etwa einem Viertel der gesamten Bilanzsumme. Der Dax-Konzern sieht sich als Opfer eines möglichen Betrugs und kündigte an, Strafanzeige zu erstatten. Wenn Wirecard nicht bis morgen einen geprüften Jahres- und Konzernabschluss vorlegt, droht die Gefahr, dass Kredite in Höhe von rund 2 Milliarden Euro gekündigt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2020 13:00 Uhr