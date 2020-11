Wirecard-Untersuchungsausschuss befragt Markus Braun

Nachrichtenarchiv - 19.11.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mit der Befragung von Ex-Vorstandschef Braun nimmt der Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bundestages an Fahrt auf. Vor Beginn der Anhörung äußerten Ausschuss-Mitglieder parteiübergreifend die Hoffnung, dass die heutige Sitzung wichtige und neue Details bringt. Die Abgeordneten wollen den Ex-Manager vor allem zu seinen Kontakten in die Politik befragen. Dass sich Braun zu möglichen kriminellen Machenschaften und den konkreten Betrugsvorwürfen der Staatsanwaltschaft äußert, gilt allerdings als unwahrscheinlich, da sich Zeugen nicht selbst belasten müssen. Der 51-Jährige ist einer der Hauptverdächtigen im Wirecard-Betrugsskandal. Seit Ende Juli sitzt Braun in Untersuchungshaft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2020 14:00 Uhr